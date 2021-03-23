Oğlumun Türküsü Filmi
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Özgür Bakar'ın yönetmenliğini üstlendiği Oğlumun Türküsü, eşini kaybettikten sonra engelli oğlu Selçuk ile beraber kendisinin ve hayatının kaybeden eşinin memleketi Ardahan'a bir yolculuğa çıkan Önder ile oğlu Selçuk'un yaşadıklarını anlatıyor.
Yönetmen: Özgür Bakar
Senaryo: Serkan Bilgi
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Oğlumun Türküsü
Yapımcı Firma: Kafa İşler
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 26.11.2021
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Kaynak: InterSinema.com