Oğlumun Türküsü Filmi
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Oğlumun Türküsü Filmi

23.03.2021 09:54 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:23
Oğlumun Türküsü Filmi

Oğlumun Türküsü filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Oğlumun Türküsü filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Özgür Bakar'ın yönetmenliğini üstlendiği Oğlumun Türküsü, eşini kaybettikten sonra engelli oğlu Selçuk ile beraber kendisinin ve hayatının kaybeden eşinin memleketi Ardahan'a bir yolculuğa çıkan Önder ile oğlu Selçuk'un yaşadıklarını anlatıyor.

Yönetmen: Özgür Bakar

Senaryo: Serkan Bilgi

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Oğlumun Türküsü

Yapımcı Firma: Kafa İşler

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 26.11.2021

Oğlumun Türküsü Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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