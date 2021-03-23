Oğlumun Türküsü Filmi

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Özgür Bakar'ın yönetmenliğini üstlendiği Oğlumun Türküsü, eşini kaybettikten sonra engelli oğlu Selçuk ile beraber kendisinin ve hayatının kaybeden eşinin memleketi Ardahan'a bir yolculuğa çıkan Önder ile oğlu Selçuk'un yaşadıklarını anlatıyor.

Yönetmen: Özgür Bakar

Senaryo: Serkan Bilgi

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Oğlumun Türküsü

Yapımcı Firma: Kafa İşler

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 26.11.2021

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Kaynak: InterSinema.com