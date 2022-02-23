Oğlum yeni bölüm ne zaman? Oğlum 3. bölüm bugün var mı? Oğlum 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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OĞLUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oğlum'un 2. Bölümünde; Efe itirafından sonra; acı olayın yaşandığı sırada üzerinde bulunan gömleğin dolabında olduğunu söyler. Zeynep ile eve giden polisler kapıda Tuğrul ile karşılaşır. Her yeri ararlar ama Efe'nin bahsettiği gömlek hiçbir yerde yoktur. Polisler gittikten sonra Tuğrul gömleği bulduğunu Zeynep'e söyler ve yok etmeyi teklif eder. Zeynep gömleği Tuğrul'dan alır ve büyük bir vicdan muhakemesinin içine hapsolur… Gerçekten Tuğrul'u dinleyip gömleği yok mu etmelidir yoksa polise teslim mi etmelidir?

OĞLUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Oğlum 3. Bölüm 2. Fragmanı yayında.Kaan'ın yokluğunda derin bir üzüntü yaşayan Melike'nin oğlu için söylediği sözler yüreklere dokunurken Zeynep de Efe için üzülüyor. İlyas'ın nezarethanede olması dikkat çekerken kızı Ceren'in ise tehlike altında olduğu gözlerden kaçmıyor. Sedat ve Demet arasında Efe sebebiyle fikir ayrılıkları yaşanırken Demet, "Suçlu çocuk yoktur, suça sürüklenen çocuk vardır!" sözleriyle Efe'nin ve tüm çocukların suçsuz olduğunun bir kez daha altını çiziyor.

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