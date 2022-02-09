Oğlum ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oğlum dizisi hangi kanalda, hangi günler yayınlanıyor? Çarşamba günü mü?
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Ekranların yeni dizisi Oğlum ne zaman, saat kaçta başlayacak merak edildi. Oyuncu kadrosuyla ve konusuyla heyecanla beklenen diziler arasında yer alan Oğlum dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Oğlum ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oğlum dizisi hangi kanalda, hangi günler yayınlanıyor? Çarşamba günü mü? İşte detaylar...
Oğlum ne zaman başlıyor? Oğlum, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 9 Şubat 2022 tarihinde yayınlanacak olan, proje tasarımını Ahmet Katıksız'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı aile ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Oğlum ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oğlum dizisi hangi kanalda, hangi günler yayınlanıyor? Oğlum dizisi Çarşamba günü mü, saat kaçta?
Oğlum dizisi her Çarşamba saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor. Dizinin ilk bölümü 9 Şubat 2022 Çarşamba günü (bugün) yayınlanacak.
Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.
Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.
'Oğlum'un ilk bölümünün ekranlara gelmesine az bir süre kala diziden yeni tanıtım yayınlandı. Bir umut hikayesi olarak yola çıkan dizinin tanıtımında iki farklı aile gözler önüne serilirken yaşanılan acı bir olayın da ipuçları veriliyor. Bir trajediyle değişen hayatları merkezine alacak dizi, seyirciye karmaşık duyguları bir arada tattıracak.
Ay Yapım, duygu dolu yeni bir projeyi izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Proje ve senaryo tasarımının Ahmet Katıksız'a, senaryosunun Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'a ait olduğu dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.
Canan Ergüder - Demet
Songül Öden - Zeynep
Feyyaz Duman - Tuğrul
Timur Acar - İlyas
Serhat Teoman - Sedat
Kubilay Aka - Bulut
Nihal Yalçın - Melike
Tuğçe Açıkgöz - Sedef
Metehan Parıltı - Efe
Emir Kaan Özkan - Kaan
Ali Seçkiner Alıcı -