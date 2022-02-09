Oğlum ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oğlum dizisi hangi kanalda, hangi günler yayınlanıyor? Çarşamba günü mü?

Oğlum ne zaman başlıyor? Oğlum, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 9 Şubat 2022 tarihinde yayınlanacak olan, proje tasarımını Ahmet Katıksız'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı aile ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Oğlum ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oğlum dizisi hangi kanalda, hangi günler yayınlanıyor? Oğlum dizisi Çarşamba günü mü, saat kaçta?

OĞLUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Oğlum dizisi her Çarşamba saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor. Dizinin ilk bölümü 9 Şubat 2022 Çarşamba günü (bugün) yayınlanacak.

OĞLUM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.

Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.

OĞLUM DİZİSİ İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

'Oğlum'un ilk bölümünün ekranlara gelmesine az bir süre kala diziden yeni tanıtım yayınlandı. Bir umut hikayesi olarak yola çıkan dizinin tanıtımında iki farklı aile gözler önüne serilirken yaşanılan acı bir olayın da ipuçları veriliyor. Bir trajediyle değişen hayatları merkezine alacak dizi, seyirciye karmaşık duyguları bir arada tattıracak.

OĞLUM DİZİSİ SENARİSTİ KİMDİR?

Ay Yapım, duygu dolu yeni bir projeyi izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Proje ve senaryo tasarımının Ahmet Katıksız'a, senaryosunun Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'a ait olduğu dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Canan Ergüder - Demet

Songül Öden - Zeynep

Feyyaz Duman - Tuğrul

Timur Acar - İlyas

Serhat Teoman - Sedat

Kubilay Aka - Bulut

Nihal Yalçın - Melike

Tuğçe Açıkgöz - Sedef

Metehan Parıltı - Efe

Emir Kaan Özkan - Kaan

Ali Seçkiner Alıcı -

Haberler.com - Gündem