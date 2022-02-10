Oğlum, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 9 Şubat 2022 tarihinde yayınlanacak olan, proje tasarımını Ahmet Katıksız'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı aile ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Oğlum konusu nedir, oyuncuları kimler? Oğlum dizisi uyarlama mı? Oğlum başrol oyuncuları kimler? Tüm oyuncu kadrosu!

OĞLUM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Oğlum dizisi bugün 9 Şubat 2022 Çarşamba günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara gelecek.

OĞLUM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.

Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.

OĞLUM DİZİSİ SENARİSTİ KİMDİR?

Ay Yapım, duygu dolu yeni bir projeyi izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Proje ve senaryo tasarımının Ahmet Katıksız'a, senaryosunun Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'a ait olduğu dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Canan Ergüder (Pedagog Demet)

Timur Acar (İlyas)

Songül Öden (Zeynep)

Nihal Yalçın

Kubilay Aka

Tuğçe Karagöz

Feyyaz Duman (Tuğrul)

Serhat Teoman

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