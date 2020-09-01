Oğlu üzerine ateş açıp sopayla dövdü, baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun
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Oğlu üzerine ateş açıp sopayla dövdü, baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun

Adana'da bir evlat, ev yüzünden aralarında husumet bulunan babasına ateş açıp sopayla dövdü. Kurşunlar babanın aracına isabet ederken, talihsiz adam oğlu için "Böyle evlat olmaz olsun" diyerek isyan etti.

01.09.2020 08:44 | Son Güncelleme: 01.09.2020 09:15

Adana'da bir baba kendisini darbettikten sonra minibüsüne tabanca ile ateş edip kaçan oğlu için "böyle evlat olmaz olsun" dedi.

OĞLU VE YEĞENİ ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesi, Kazım Karabekir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ege Bagatur Bulvarında, sulama kanalı kenarında arkadaşlarıyla birlikle oturan Halil İbrahim D.'ye oğlu Abuzer D. ve yeğeni Mehmet Ali D. tarafından ateş açıldı.

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SOPAYLA DÖVÜP KAÇTILAR

Daha sonra araçtan inen Abuzer ve Mehmet Ali D. sopayla Halil İbrahim D'yi dövdü. Vatandaşların araya girmesiyle şüpheliler kaçtı. Silahtan çıkan mermi ise Halil İbrahim D'ye ait minibüse isabet etti. Olayın ardından polis şüphelileri yakaladı.

"BÖYLE EVLAT OLMAZ OLSUN"

Öz oğlu tarafından dövülen ve tabanca ile tehdit edilen baba, "Evden çık diyorum, çıkmıyor. Beni öldürmek istedi, biri oğlum biri yeğenim, bana yapılanı herkes gördü. Böyle evlat olmaz olsun" dedi. Zanlılar polis merkezine götürüldü.

Oğlu üzerine ateş açıp sopayla dövdü, baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (12)
MEHMET: Adam doğru söylüyor Ama Bu insanlari Bu Hale Getiren sebepleride tartismak gerekiyor
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
VATANDAŞ: ben bu adamı tanımam etmem ama hayatım boyunca şunu gördüm. . . . . Helal rızıkla beslenen evlatların anaya babaya asi olduğunu duyanınız var mı acaba. . .
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SİVASLI İBOCAN: Etme bulma dünyası, kendisi baba olduğunda sana yaptığının iki katını tadacak , merhamet, saygı , insanlık, evlat bunlar sözlükte geçen kelimeler , her insanın birhatası vardır ama ana baba evlat hatırına sineye çeker ama bu sinede YÜK OLUR. . . !!
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