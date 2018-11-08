Öğle Bülteni
Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.
FETÖ'yle irtibatı belirlenen 14 öğretmene gözaltı
Ankara - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 14 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi.
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Yoldan çıkan otobüs elektrik direğine çarptı
İstanbul - Aksaray'da sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, önce önündeki taksiye ardından elektrik direğine çarptı. Kazada tramvay hattının enerji kabloları koparken, seferler durdu.
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222 yıllık tarihi 'Azatlı Baruthanesi' gün yüzüne çıktı
İstanbul - 'Azatlı Baruthanesi'nin kalıntıları gün yüzüne çıktı. Günümüzde Başakşehir ilçesi sınırlarında kalan Osmanlı Devleti'nin 222 yıllık mirası olan baruthane, havadan görüntülendi.
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Soyguncular kaçmak isteyen kadın ve kızını fark etti
Houston - ABD'nin Houston şehrinde silahlı 3 kişi bir marketi soydu. Soygunsa anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
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Polis yerdeki zanlıya tekme attı
Canberra - Avustralya'da bir polis memuru, gözaltına alınan şahsın başına tekme attı.
(İHA)