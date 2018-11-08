Öğle Bülteni

Öğle Bülteni

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.

FETÖ'yle irtibatı belirlenen 14 öğretmene gözaltı

Ankara - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 14 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi.

Yoldan çıkan otobüs elektrik direğine çarptı

İstanbul - Aksaray'da sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, önce önündeki taksiye ardından elektrik direğine çarptı. Kazada tramvay hattının enerji kabloları koparken, seferler durdu.

222 yıllık tarihi 'Azatlı Baruthanesi' gün yüzüne çıktı

İstanbul - 'Azatlı Baruthanesi'nin kalıntıları gün yüzüne çıktı. Günümüzde Başakşehir ilçesi sınırlarında kalan Osmanlı Devleti'nin 222 yıllık mirası olan baruthane, havadan görüntülendi.

Soyguncular kaçmak isteyen kadın ve kızını fark etti

Houston - ABD'nin Houston şehrinde silahlı 3 kişi bir marketi soydu. Soygunsa anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis yerdeki zanlıya tekme attı

Canberra - Avustralya'da bir polis memuru, gözaltına alınan şahsın başına tekme attı.

(İHA)

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