Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) Genel Başkanı Hamdi Sürücü, "Bin yıllık tarih boyunca dünyanın önde gelen devletlerinden olan ülkemizin yeniden ihtişamlı günlerine dönmesi için çalışmak zorunda olduğumuzun farkındayız ve bu şuurla çalışıyoruz." dedi.

ÖĞ-DER 5. Olağan Genel Kurulu, Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

Sürücü, burada yaptığı konuşmada, geleceğin emanet edileceği gençleri en iyi şekilde yetiştirmenin gayretinde olduklarını söyledi.

İnsan yetiştirmenin ülkeler fethetmekten daha büyük zafer olduğuna inanarak çalıştıklarını belirten Sürücü, öğrencilere iyiyi, doğruyu, faydalıyı, güzel olanı ve adaleti öğretmek, zararlıyı tanıtmak, dünya ve ahiret saadetini kazandıracak yolu göstermek için çaba sarfettiklerini ifade etti.

Hak ile hakikatin savunucusu ve öğreticisi olma prensibiyle hareket ettiklerini dile getiren Sürücü, sevgi ve kardeşlikten yola çıkmış öğretmen ve eğitimcileri bir araya getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Derneğin nefis terbiyesini esas alan, maneviyatçılığı benimseyen bir davet ve ıslah kuruluşu olduğunu anlatan Sürücü, şunları belirtti:

"Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünya kuracak nesilleri yetiştirmek için, eğitimin gücünü kullanma çabasında olan bir güç birliğiyiz. Dünya ve ahiret saadeti için İslam'dan başka yol olmadığının şuurunda olan eğitimciler birliğiyiz. Bizler, adil ve aydınlık bir geçmişin temsilcileriyiz.

Bin yıllık tarih boyunca dünyanın önde gelen devletlerinden olan ülkemizin yeniden ihtişamlı günlerine dönmesi için çalışmak zorunda olduğumuzun farkındayız ve bu şuurla çalışıyoruz."

Hz. Muhammed'in ahlakı ile ahlaklanmış gençler yetiştirilmesi, Batıcı eğitim sisteminden vazgeçilmesi gerektiğini savunan Sürücü, "Sistem millileştirilmeli, insanımızın zihniyle kalbini aynı doğrultuda kullanmasını öğretecek ahlak ve maneviyatı temel alan eğitim sistemi kurulmalıdır. Din eğitimi İmam Hatiplere hapsedilmek yerine tüm eğitim kurumlarında yaygın ve etkili uygulanmalıdır.

Eğitimi okullara hapsetmek yerine hayatın her kademesine yaymalıyız." ifadelerini kullandı.