Oflu Hoca'nın Şifresi 2 konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi 2 oyuncuları kimler? Oflu Hoca'nın Şifresi 2 özeti!
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Oflu Hoca'nın Şifresi 2 konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi 2 oyuncuları kimler? Oflu Hoca'nın Şifresi 2 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor İzleyicilerin merak ettiği Oflu Hoca'nın Şifresi 2 konusu, özeti ve Oflu Hoca'nın Şifresi 2 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İşte Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filminin detayları…

02.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:32

İzleyenleri kahkahaya boğan Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Oflu Hoca'nın Şifresi 2'yi izleyecek olanların merak ettiği Oflu Hoca'nın Şifresi 2 konusu nedir, Oflu Hoca'nın Şifresi 2 oyuncuları kimler ve Oflu Hoca'nın Şifresi 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ 2 KONUSU NEDİR?

Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hâlâ Oflu'ya öfkelidir. Oflu Hoca yüzünden hem itibar hem para kaybetmiştir. Tekrar başkan olmanın yollarını ararken zengin müteahhit İdris, oğlu Şaban'a Nur'u ister. Ahmet kendini kurtarmak için hemen kabul eder. Durumu öğrenen Kadir ve Oflu Nur'u kaçırmaya karar verirler. Ama Nur'u kaçırayım derken yanlışlıkla Ahmet'in halasını kaçırırlar ve işler tamamen karışır.

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ 2 OYUNCULARI KİMLER?

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 Yönetmeni: Adem Kılıç

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 Oyuncuları:Çetin Altay, , Köksal Engür, Başak Daşman, Nihan Büyükağaç

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 Türü: Komedi

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 Yapım Yılı: 2016 (110 dk)

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 Vizyon Tarihi: 13 Mayıs 2016 Cuma

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 Senaryo: Uğur Kandemir Arpacı, Zeynep Kaya


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: Oflu Hoca'nın Şifresi 2 konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi 2 oyuncuları kimler? Oflu Hoca'nın Şifresi 2 özeti!
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