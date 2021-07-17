Öfkeli kadın eşini sokak ortasında darp eden genci tekme tokat dövdü
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Öfkeli kadın eşini sokak ortasında darp eden genci tekme tokat dövdü

Öfkeli kadın eşini sokak ortasında darp eden genci tekme tokat dövdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da bayram alışverişi sırasında iki grup arasında çıkan tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Antalya'da bayram alışverişi sırasında iki grup arasında çıkan tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda taraflardan birisinin eşi olan öfkeli kadın, eşini darp eden gence tekme tokat saldırdı. Öfkeli kadını vatandaşlar zor sakinleştirdi. Onlarca vatandaşın arasında yaşanan olayda, 2 kişi darp sonucu yaralandı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi (Kapalı Yol) üzerinde saat 16.00 sularında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bayram alışverişi yapan iki grup arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek bir anda kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavgada iki şahıs başlarına aldıkları darbe sonrasında yaralandı.

Öte yandan, yaşanan olayda eşinin darp edildiğini gören bir kadın, bir gence tekme tokat saldırdı. Kadını vatandaşlar zor sakinleştirdi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Taraflardan birisi polis ekipleri gelmeden olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Diğer taraftan, yaralanan bir kişi için ise 112 ekiplerinden yardım istedi. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şahısların şikayeti üzerine olay hakkında inceleme başlattı.

Yaşanan tüm anlat bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Öfkeli kadın eşini sokak ortasında darp eden genci tekme tokat dövdü
Öfkeli kadın eşini sokak ortasında darp eden genci tekme tokat dövdü
Öfkeli kadın eşini sokak ortasında darp eden genci tekme tokat dövdü
Öfkeli kadın eşini sokak ortasında darp eden genci tekme tokat dövdü
Öfkeli kadın eşini sokak ortasında darp eden genci tekme tokat dövdü
Öfkeli kadın eşini sokak ortasında darp eden genci tekme tokat dövdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Öfkeli kadın eşini sokak ortasında darp eden genci tekme tokat dövdü - Haberler
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