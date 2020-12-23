Damat dehşeti: Kayınpederi ile kayınvalidesini darp etti
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Damat dehşeti: Kayınpederi ile kayınvalidesini darp etti

23.12.2020 23:06 | Son Güncelleme: 23.12.2020 23:24

Damat dehşeti: Kayınpederi ile kayınvalidesini darp etti Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde öfkeli damat, kayınpederi ile kayınvalidesine saldırdı.

Damat dehşeti: Kayınpederi ile kayınvalidesini darp etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde öfkeli damat, kayınpederi ile kayınvalidesine saldırdı. Darp sonucu yaşlı çift hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Hacıevhat Mahallesi Gerçem Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, E.G. isimli şahıs, eşiyle görüşmek için kayınpederinin evine gitti. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan damat, kayınpederi M.G. ve kayınvalidesi E.G'ye saldırdı. Öfkeli damat daha sonra olay yerini terk etti.

Darp edilen yaşlı çift, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Damat dehşeti: Kayınpederi ile kayınvalidesini darp etti
Damat dehşeti: Kayınpederi ile kayınvalidesini darp etti
Damat dehşeti: Kayınpederi ile kayınvalidesini darp etti
Damat dehşeti: Kayınpederi ile kayınvalidesini darp etti
Damat dehşeti: Kayınpederi ile kayınvalidesini darp etti
Damat dehşeti: Kayınpederi ile kayınvalidesini darp etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR

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