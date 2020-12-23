Ofis şıklığında ölçülü giyime minimal dokunuşlar

Minimal giyim son yıllarda sezon trendi olmanın yanı sıra bir yaşam tarzı olarak karşımıza çıkmaya başladı. Minimalizm olarak da tanımlanan bu stilde kullanılan parçalar, renkler, kumaşlar belli özelliklere sahip. Ofis kombinlerinde ölçülü giyim detayları neler? Minimal giyim tesettür kombin önerileri neler?

Ofis kombinlerinde aranan şıklığı sağlayan parçalar, yalın olarak karşımıza çıkıyor. Sezonun trendleri değişse bile bazı giyim ürünleri dolabımızda her zaman durur. Ofis şıklığını sağlamak için tercih edilebilecek ölçülü giyim, minimal stil ile birleşerek çok daha hoş bir görünüm sunmaya başladı.

OFİS KOMBİNLERİNDE ÖLÇÜLÜ GİYİM DETAYLARI

Parlak renkler, basic elbiseler gibi birbirinden çok zıt parçaların yer aldığı ofis kombinlerinde şıklığı sağlamak için yalın ve minimal giyim önemli bir ayrıntıdır. Koyu renk giyimin ofis kombini için doğru bir ayrıntı olması da minimal giyim ile silinen fikirlerden biri oldu. Hayatımıza daha soft renkler, minimalizm ile dahil oldu ve tercih edilmeye başlandı. Renklerin basit uyumu ile yapılan kombinler sayesinde uğraşsız şıklığın sahibi olmak oldukça kolay.

Ölçülü giyim çerçevesinde üretilen Qras tesettür kombin tasarımları geniş renk skalası ile de dikkat çekiyor. Ofis kombinlerinde etek ceket takımları, giy çık kap modelleri, jile elbise tasarımları büyük ilgi görüyor. Bunların yanı sıra ölçülü giyime uygun olarak kombinlenen pantolon tunik veya pantolon gömlek kombinleri de rağbet gören ürünler arasında yer alıyor.

MİNİMAL TESETTÜR KOMBİN ÖNERİSİ

Giyim tarzları arasında sezonun en çok beğenilen stili olan minimal tesettür kombin, ofis şıklığının öne çıkan detaylarını sunuyor. Kış sezonunda kat kat giyinirken hem yalın olmak hem de renk uyumunu sağlamak zorlu bir süreç olsa da; alışveriş hayatınıza yansıttığınız alışkanlıklar ile stilinizi çok daha kolay kombinleme aşamasına getirebilirsiniz.

Rahatlığı ve şıklığı bir arada arayanların tercihi olan minimal giyim tarzı tesettür ölçülü giyimin vazgeçilmez bir başlığı. Tek rengin veya aynı rengin tonlarının tercih edildiği kombinlerde yalınlık öne çıkarken; küçük detaylar ise büyük beğeni topluyor.