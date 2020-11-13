Offroadçular, 131 bin liralık geliri SMA hastası Eda bebeğe bağışladı

BURSA'da İnegöl Offroad Kulübü'nün düzenlediği offroad etkinliğinden elde edilen 131 bin lira, SMA hastası Eda Öz'e (3) bağışlandı.

BURSA'da İnegöl Offroad Kulübü'nün düzenlediği offroad etkinliğinden elde edilen 131 bin lira, SMA hastası Eda Öz'e (3) bağışlandı.

İnegöl Belediyesi'nin tahsis ettiği alanda, İnegöl Offroad Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik sona erdi. 35 ilden İnegöl ilçesine gelen sporseverler, maske ve sosyal mesafe kuralarına uygun olarak alana alınırken, 1500 offroad aracı zorlu parkurlardan geçti. Etkinlikten elde edilen 131 bin liralık gelir ise, SMA hastası Eda Öz için açılan banka hesabına yatırıldı.Etkinliği düzenleyen İN-OFF (İnegöl Off Road) lideri Ekrem Aydın, "Sosyal mesafe kurallarına uyarak bir organizasyon düzenledik. Kamp ve offroad etkinliği düzenledik. Eda için 35 ilden sporcular katıldı. Kampanyaya destek verdi. Hepsine teşekkür ediyorum. 131 Bin lira toplandı. O parayı da Eda'nın hesabına yatırdık. Eda'yı ziyaret ederek ailesine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Allah tüm hastalara şifa versin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ