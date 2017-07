Off-Road Tutkunları Ordu'da Yarıştı

Karadeniz Mahalli Off-Road Kupası 1. ayak yarışı, Ordu'da yapıldı.



Gezenbilir Offroad Kulübü tarafından Karadeniz illerindeki birçok off-road kulübünün katkısıyla düzenlenen organizasyonda, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Melet Irmağı kenarında özel olarak hazırlanan zorlu parkurda, 16 otomobil yarıştı.



Motor gücüne göre farklı kategorilerde düzenlenen yarışlarda sporcular, zorlu parkurda mücadele etmeye çalışırken, bazı otomobiller yarışı tamamlayamadı.



Küçük çapta kazaların da yaşandığı yarışlar sonunda derece giren sporculara ödülleri verildi.



Yarışma direktörü Caner Okay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona Karabük'ten Artvin'e kadar 13 ilden sporcuların katıldığını söyledi.



Yarışların oldukça çekişmeli geçtiğini ifade eden Okay, 5 binin üzerinde seyircinin takip ettiği organizasyonun sorunsuz tamamlandığını belirtti.



Okay, kendilerini yalnız bırakmayan sporculara ve Ordululara teşekkür ederek, ikinci etabın ağustos ayı içerisinde Düzce'de yapılacağını kaydetti.



Gezenbilir Offroad Kulübü Başkanı Muammer Çelebi ise yarışların Ordu'da düzenlenmesine katkı sağlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Altınordu Belediyesine teşekkür etti.