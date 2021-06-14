OED nedir, ne demek? OED açılımı ne? OED cihazı ne işe yarıyor? OED cihazı hakkında bilgiler!
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OED nedir, ne demek? OED açılımı ne? OED cihazı ne işe yarıyor? OED cihazı hakkında bilgiler!

OED nedir, ne demek? OED açılımı ne? OED cihazı ne işe yarıyor? OED cihazı hakkında bilgiler!
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Gündemde yer alan konulardan birisi de OED cihazı oldu. EURO 2020 turnuvasında Danimarka ile Finlandiya maçında Christian Eriksen, kalbinin durmasına karşın yapılan erken müdahaleyle hayata geri döndü. Yapılan erken müdahalede OED cihazının öneminin büyük olduğu duyuruldu. Peki, OED ne demek? OED ne anlama geliyor, açılımı nedir? OED cihazı ne işe yarıyor? OED cihazı hakkında bilgiler yazımızda.

OED ne işe yarıyor? OED cihazları nerelerde kullanılır? OED cihazı ile ilgili bilgilere haberimizden bakabilirsiniz. OED nedir, ne demek? OED açılımı ne? OED cihazı ne işe yarıyor? OED cihazı hakkında bilgiler!

OED AÇILIMI NEDİR?

OED kısaltmasının açılımı '?Otomatik Eksternal Defibrilatör' demektir.

OED NEDİR, NE DEMEK?

OED, bir defibrilatör türüdür ve defibrilatörler kalbe şok uygulaması yapmaya yarayan cihazlardır. OED, ani kalp durması sırasında göğse yapıştırılan pedler (elektrotlar) vasıtası ile kalbe şok verilmesini sağlayan hafif, kullanımı kolay ve taşınabilir bir cihazdır. Bu cihazlar OED kullanımını kapsayan ilk yardım eğitimi almış herkes tarafından kullanılabilir.

OED CİHAZI NEDİR?

Cihazın açılımı Otomatik Eksternal Defibrilatör olarak biliniyor. Hayati ritim bozukluğu olan ventriküler fibrilasyonu otomatik olarak tanıyıp elektroşok vererek kalbi hayata döndürme görevini gerçekleştiriyor.

Stadyumlar ve havalimanlarında OED cihazlarının bulunduğu biliniyor.

OED NASIL ETKİ EDER?

Ani kalp durması; kalpte aniden ortaya çıkan işlev bozukluğunda ve kalp beklenmedik bir şekilde atmayı bıraktığında ortaya çıkar. Birkaç dakika içinde tedavi edilmediği takdirde hızla ölüme yol açar. Ani kalp durması çoğunlukla kalbin pompa işlevini yapmasına engel olan elektriksel bozukluktan kaynaklanır. Kalbin hızlı bir şekilde bu durumdan kurtarılması için kalbe şok uygulanması gerekir. Ani kalp durmasından sonraki 3-5 dakika içinde uygulanabilen şok, sağ kalıma % 50-70 oranında olumlu katkı sağlar. Gecikilen her bir dakika için ise hasta/yaralının hayatta kalma şansı % 10-12 oranında düşer. OED yardımı ile uygulanan şok kalbin pompa işlevini yapmasına engel olan elektriksel bozuklukların ortadan kaldırılması ve normal ritmin devam etmesini sağlamak sureti ile etki eder.

OED'LER NEDEN ÖNEMLİDİR?

OED'ler;

- Hastane öncesindeki tüm ilk yardımcılar tarafından kullanılabilir olması,

- Taşınabilir olması ve

- Daha fazla insanın hayatta kalmasını sağlayacağından dolayı önemlidir.

OED'LER NASIL ÇALIŞIR?

OED içindeki bir mikroişlemci, hasta/yaralının kalp ritmini yapışkan elektrotlar aracılığıyla analiz eder ve ilk yardımcıya şok gerekip gerekmediği komutunu verir. Eğer gerekli ise, kaydedilmiş bir ses, ilk yardımcıdan OED'deki şok düğmesine basmasını ister. Tam otomatik OED'lerde şok uygulaması için ilk yardımcının düğmeye basmasına gerek yoktur. Cihaz şoku kendisi otomatik olarak verir. Sesli ve/veya görsel komutlar ilk yardımcıyı işlem boyunca yönlendirir.

OED'LERİN KULLANIMI GÜVENLİ MİDİR?

OED'lerin sesli ve/veya görsel komutları yerine getirildiği takdirde hastaya zarar verilmesi mümkün değildir. Bu cihazlar sadece hayatı tehdit eden ritimler için şok önerdiğinden ve uyguladığından dolayı güvenlidir.

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OED nedir, ne demek? OED açılımı ne? OED cihazı ne işe yarıyor? OED cihazı hakkında bilgiler! - Haberler
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