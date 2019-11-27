OECD: Türkiye'de milli gelirin yaklaşık yüzde 7'si emekli maaşlarına gidiyor
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OECD: Türkiye'de milli gelirin yaklaşık yüzde 7'si emekli maaşlarına gidiyor

OECD'ye göre, Türkiye’de kamu harcamalarından emekli maaşlarına ve yardımlara yapılan ödeme, milli gelirin yaklaşık yüzde 7’sini kapsıyor.

27.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:56
OECD: Türkiye'de milli gelirin yaklaşık yüzde 7'si emekli maaşlarına gidiyor

'ne (OECD) göre, 'de kamu harcamalarından emekli maaşlarına ve yardımlara yapılan ödeme, milli gelirin yaklaşık yüzde 7'sini kapsıyor.


OECD üye ülkelerde emeklilik görünüm raporunu bugün yayınladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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