OECD: Türkiye'de milli gelirin yaklaşık yüzde 7'si emekli maaşlarına gidiyor

27.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:56

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) göre, Türkiye'de kamu harcamalarından emekli maaşlarına ve yardımlara yapılan ödeme, milli gelirin yaklaşık yüzde 7'sini kapsıyor.



OECD üye ülkelerde emeklilik görünüm raporunu bugün yayınladı. Euronews.com'da Görüntüle