Odunpazarı'nın "Akşamlar Birlikte Güzel" etkinliği sona erdi

Odunpazarı'nın "Akşamlar Birlikte Güzel" etkinliği sona erdi

Odunpazarı Belediyesi'nin mahallelerde etkinlikleri artırmak ve mahallelere canlılık kazandırmak için düzenlediği Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliği, Yenikent Mahallesi Seramik Park'ta gerçekleştirilen konser ile sona erdi.

3.08.2019 13:43
Odunpazarı'nın

Çok sayıda vatandaşın katıldığı Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliğinde YKSM Müzik Topluluğu ve Hüseyin Demir sahne aldı. Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliği, Hüseyin Demir'in pop konseri ile başladı. Konserde birbirinden güzel şarkıları seslendiren Demir, dinleyicilerine keyif dolu bir akşam yaşattı.

Hüseyin Demir'in ardından YKSM Müzik Topluluğu dinleyicileri ile buluştu. YKSM Müzik Topluluğu seslendirdiği birbirinden güzel şarkı ve ezgilerle dinleyicilerin beğenisi kazandı.

Kaynak: Bültenler
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