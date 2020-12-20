"Odunpazarı'nı örnek alıyoruz"
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"Odunpazarı'nı örnek alıyoruz"

20.12.2020 13:20 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:24

Odunpazarı Belediyesi'nin kardeş belediyesi olan Tunceli Pertek Belediyesi'nin Başkanı Ruhan Alan ve CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Odunpazarı Belediyesi'nin kardeş belediyesi olan Tunceli Pertek Belediyesi'nin Başkanı Ruhan Alan ve CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, belediyecilik çalışmalarından ekonomiye birçok konuda sohbet edildi. Başkan Kurt ile Alan bir süre belediyecilik çalışmaları konusunda fikir alışverişi yaptı. Odunpazarı Belediyesi ile Pertek Belediyesi'nin kardeş belediye olduğunu belirten Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, bunun için Başkan Kurt'a teşekkür etti. Başkan Kurt'a Pertek'te gerçekleştirdikleri çalışmalar ile ilgili bilgi veren Alan, Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Alan, "Odunpazarı Belediyesi'nin yönetim anlayışını ve birçok çalışmasını kendimize örnek alıyoruz. Ben Odunpazarı'nda gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar nedeniyle Başkan Kazım Kurt'u tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Ayrıca misafirperverliği için de teşekkür ederim" dedi.

Odunpazarı Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmalarla birçok belediyeye örnek olduğunu belirten CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Başkan Kurt'u tebrik etti.

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ve Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan'ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin her zaman Pertek Belediyesi'nin yanında olacağını ifade etti. Belediyeler arası dayanışmanın önemine dikkat çeken Kurt, "Pertek Belediyesi, bizim kardeş belediyemiz. Onlarla her zaman dayanışma içerisinde olacağız" diye konuştu. Şaroğlu ve Alan'ın ziyaretlerinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Başkan Kurt, Şaroğlu ve Alan'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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