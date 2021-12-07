Odunpazarı'nda 2021 Meclis Toplantıları sona erdi

Meclis toplantısında Odunpazarı Belediyesi'nin 17 gündem maddesi görüşüldü. Görüşülen gündem maddelerinden, Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu maddesi öne çıktı.

Karapınar Bölgesi maddesi ile ilgili olarak, Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı ve Huzur Mahallesi Muhtarı Refik Özaydın, Karapınar Mahallesi Muhtarı Mustafa Gazi Uzun ve Erenköy Mahalle Muhtarı Osman Çalış yaptıkları konuşmalarda uzun yıllardan beri bu kararı beklediklerini söyleyerek, bu kararın çıkmasında emeği geçen başta Başkan Kurt olmak üzere tüm Odunpazarı Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Görüşülen gündem maddeleri 16 gündem maddesi oybirliği ile, bir gündem maddesi de oyçokluğu ile kabul edildi.

Odunpazarı Belediyesi'nin bir sonraki meclis toplantısının 03 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 17.00'de yapılmasına karar verildi.

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