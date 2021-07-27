Odunpazarı Halk Merkezleri atölye çalışmalarına başladı

Odunpazarı Belediyesi, pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren çocuklar için yaz atölyeleri düzenliyor.

Odunpazarı Belediyesi, pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren çocuklar için yaz atölyeleri düzenliyor.

Sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenen atölye çalışmaları, Gökmeydan Halk Merkezi'nde başladı. 7-12 yaş arası çocukların katıldığı atölye çalışmaları jimnastik, satranç ve drama olmak üzere üç branşta veriliyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen atölye çalışmalarına yaş aralıklarına göre belirlenen 8 grup katılıyor. Ücretsiz olarak düzenlenen atölye çalışmaları hakkında bilgi almak isteyenler, Gökmeydan Halk Merkezi'ne (0 222) 227 78 97 no'lu telefondan ulaşabilir. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı