Odunpazarı Geçici Hayvan Bakımevinde kalan canlar YKIP ile kışı refah içinde geçiriyor

GEMPA Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Maden Mühendisi Yavuz Şahin, Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde kullanılan YKIP sistemi ile ilgili Başkan Kurt'a bilgi verdi.

Odunpazarı Belediyesi ile GEMPA Mühendislik, geçtiğimiz yıl Şubat ayında Yer Kaynaklı Isı Pompası (YKIP) ile İklimlendirme Sistemi için hibe protokolü imzalamıştı. Söz konusu iklimleme sistemi,2021 yılı Ekim ayında Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde kullanılmaya başlanmıştı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret eden GEMPA Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Şahin, Başkan Kurt'a Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Yer Kaynaklı Isı Pompası Değerlendirme Raporu sundu.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Şahin, YKIP'ın uygulama aşamaları, üretilen ve tüketilen enerji miktarı, sistemin fayda maliyeti ve çevresel faydaları ile ilgili Başkan Kurt'a bilgi verdi. Geçici Hayvan Bakımevinde 60 kafeste YKIP'ın uygulandığını söyleyen Şahin, YKIP için Geçici Hayvan Bakımevinde 4 adet kuyu açıldığını belirtti. Bu kuyuların içine sondaj eşanjörü yerleştirilerek kapatıldığını anlatan Şahin, "Enerji kaynaklarının hızla tükendiği ve bunun yanı sıra karbon emisyonlarının hızla arttığı dünyada, YKIP gibi sürdürülebilir enerji sistemlerinin ülkemizde de kullanılabilmesi ve bir farkındalık yaratmak adına tamamladığımız proje, sağladığı ve sağlayacağı katkılarla Geçici Hayvan Bakımevinde uzun yıllar hizmet verecektir" dedi. Şahin, hayatını kaybeden GEMPA Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yılmaz Erkoç'un adının Geçici Hayvan Bakımevi'nde kurulan tesise verildiğini de sözlerine ekledi.

"GEÇİCİ HAYVAN BAKIMEVİMİZDE KALAN CANLAR BİZE EMANET"

Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine Yer Kaynaklı Isı Pompası hibe eden GEMPA Mühendislik ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Şahin'e teşekkür eden Başkan Kurt,

YKIP ile özellikle soğuk kış günlerinde Geçici Hayvan Bakımevinde kalan canların refahının arttığını kaydetti. Tedavilerin ise daha başarılı ve kısa süreli olduğunu dile getiren Başkan Kurt, "Geçici Hayvan Bakımevimizde kalan canlar, bize emanet. Biz, onların rahatı ve sağlığı için çalışıyoruz" dedi. Başkan Kurt, verdiği bilgiler ve Geçici Hayvan Bakımevinde kalan canlar için yaptıklarından dolayı Yavuz Şahin'e teşekkür etti.

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