Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı
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Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı

Gen filmiyle 13. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kurgu ödülünü alan, şimdilerde ise YouTube'da içerik üreten Yönetmen İlker Canikligil, koronavirüse yakalandı.

05.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:25
Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı

Yönetmen İlker Canikligil, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Canikligil Youtube üzerinden yaptığı canlı yayında, "Buna sevinenler olacaktır tabii.Bir iki haftadır kas ağrıları vardı. Geçen pazartesi günü ateşim yükseldi. Kimse ne yapılması gerektiğini tam bilmiyor" dedi.

İLKER CANİKLİGİL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Özellikle kısa film ve reklamlarıyla adından bahsettiren İlker Canikligil, Youtube üzerinden yaptığı yayınla sağlık durumunu sevenleriyle paylaştı. Canikligil kas ağrıları ve yüksek ateş problemi yaşadığını belirtti. Ünlü yönetmen durumunun kritik olmadığını söyledi.

İLKER CANİKLİGİL KİMDİR?

İlker Canikligil, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. 1991 yılında Saint-Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra, 1992 yılında Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümüne girdi. Üniversite eğitimini sürdürürken 1992 yılında Nöbetçi, 1994 yılında Ağaç ve 1995 yılında Uçmak İstiyorum isimli üç kısa film çekti. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra reklam sektöründe çalışmaya başladı. 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitmen olarak ders vermeye başladı. 2005 yılında kurgucu Walter Murch'ün The Blink of An Eye (Göz Kırparken) isimli kitabını Türkçeye çevirdi, 2006 yılında akademiden istifa etti.

GEN FİLMİYLE ÖDÜL ALDI

Gen filmiyle 13. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kurgu ödülünü aldı. 2007 yılında Dijital Video ile Sinema isimli bir kitap çıkardı. 2006'dan bu yana reklam yönetmeni olarak çeşitli ajanslarda çalıştı. 2010-2014 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Fotoğraf ve Video bölümünde sinematografi dersi verdi. 2014 yılında ise İstanbul Film Akademi'de yönetmenlik dersleri vermeye başladı. 2019 yılında ise İstanbul Film Akademi'den ayrılarak Youtube kanalı FluTV'de içerik üretmeye başladı.

Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı

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İlker Canikligil koronavirüse yakalandı
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