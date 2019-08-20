Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu

20.08.2019 17:42

Ödemiş'te bir otomobilde yapılan aramada 20 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 20 gram metamfetamin bulundu. Araçta bulunan F.S, M.A. ve Ş.D. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. ve Ş.D. serbest bırakılırken, F.S, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA