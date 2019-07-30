Ödemiş'te silahlı kavga: 1 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ovakent Mahallesi'ndeki kahvehane önünde S.T. (29) ile Oktay K. (43) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.T, Oktay K'ya silahla ateş edip kaçtı.

Yaralanan Oktay K, 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oktay K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA