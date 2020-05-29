Ödemiş'te minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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Ödemiş'te minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

29.05.2020 12:18 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:22

İzmir'in Ödemiş ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Şehit Adnan Menderes Bulvarı Ödemiş Cezaevi kavşağında Ahmet Şentürk yönetimindeki 43 RL 292 plakalı minibüs ile Mete Sevük yönetiminde 35 ZA 1819 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Mete Sevük yaralandı. Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Sevük'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ödemiş'te minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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