Ödemiş'te kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler kırsal alanda F.A., L.Ç., M.Ö., M.T., E.A., R.A., T.A., A.D. ve T.Y.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Bölgede yapılan aramada 1 el jeneratörü, 1 el dedektörü ve kazı çalışmalarında kullanılan kazma, kürek, çekiç ve balyoz ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.