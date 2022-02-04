Ödemiş'te kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı - Haberler
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Ödemiş'te kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Azat Yıldız - Güncel
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Ödemiş'te kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri kaçak kazı yaptığı belirlenen tarihi eser kaçakçısı 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri kaçak kazı yaptığı belirlenen tarihi eser kaçakçısı 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler kırsal alanda  F.A., L.Ç., M.Ö., M.T., E.A., R.A., T.A., A.D. ve T.Y.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Bölgede yapılan aramada 1 el jeneratörü, 1 el dedektörü ve kazı çalışmalarında kullanılan kazma, kürek, çekiç ve balyoz ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


- İzmir
Ödemiş'te kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Güncel

Kaçak Kazı, Hisarcık, Ödemiş, İzmir, Güncel, Haber

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