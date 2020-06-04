Ödemiş'te dezenfeksiyon çalışmaları hız kesmiyor Ödemiş Belediyesi tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs salgınına karşı önlemlerini sürdürüyor. Ödemiş'te toplu taşıma araçları ve ticari taksiler periyodik olarak dezenfekte ediliyor.

Yılbaşından bu yana salgın hastalık tehdidine karşı çalışmalarını aralıksız sürdüren, Koronavirüs ile mücadele sürecinde de toplu yaşam alanları ve toplu taşıma araçlarını periyodik olarak dezenfekte eden Ödemiş Belediyesi, Yeni Normal olarak adlandırılan döneme geçiş sürecinde de hız kesmiyor.

Ödemiş Şoförler ve Otomobilciler Odası ile birlikte gerçekleştirilen çalışmayla Ödemiş'te şehir içi ulaşımda ve kırsal mahallelere düzenlenen seferlerde kullanılan araçlar ve ticari taksiler dezenfekte ediliyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince insan sağlığına ve doğaya dost ürünlerin kullanıldığı dezenfeksiyon çalışması periyodik olarak yapılıyor.

Yeni Normal'e geçiş sürecinde esnafları yalnız bırakmayan Ödemiş Belediyesi, kentteki esnaf odaları ile işbirliği içerisinde berber, kuaför salonu, kahvehane, kafeterya, lokanta ve restoranlardaki dezenfeksiyon faaliyetlerine de devam ediyor.

Kaynak: Bültenler