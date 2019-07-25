Ödemiş'te Alışveriş Günleri başladı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, esnafa destek vermek, ekonomiyi canlandırmak amacıyla 'Alışveriş Fest Günleri' düzenlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlik kapsamında akşam dükkanını açık tutan esnaf satış yaptı.

Ödemiş'te esnafa destek olmak, ekonomiye can vermek amacıyla ilçenin en işlek yerlerinden olan Saraçoğlu Caddesi Çınaraltı mevkiinde Belediye tarafından 'Alışveriş Fest Günleri' düzenlendi. Etkinlikle, yıllardır ilçe merkezinde alışveriş yoğunluğunun en fazla yaşandığı cadde olarak bilinen Saracoğlu Caddesi'ndeki Ödemiş Devlet Hastanesi'nin bir süre önce Zafer Mahallesi'nde yaptırılan yeni binasına taşınmasıyla işleri düşen esnafa rahat nefes aldırmanın hedeflendiği bildirildi. Etkinlik kapsamında Ödemiş Belediyesi Kent Orkestrası da bir konser verdi. Orkestranın çaldığı hareketli parçalar eşliğinde Alışveriş Günleri'ne katılan Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Eriş ve eşi Semra Eriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda Ödemişli, etkinlik nedeniyle trafiğe kapatılan Saraçoğlu Caddesi'nde oynayarak stres attı, keyifli bir gece yaşadı.

Etkinlikte çocuklar da unutulmadı. Yüzleri boyanan çocuklar, palyaçolar eşliğinde mendil kapmaca, körebe gibi çeşitli oyunlar oynayıp, gönüllerince eğlendi. Belediye ekipleri tarafından etkinliğe katılanlara lokma ve kar helvası ikram edildi. Etkinlikte Ödemişliler, akşam serinliğinde kapılarını açan mağaza ve dükkanlardan alışveriş yapıp, esnafın yüzünü güldürdü.

Başkan Mehmet Eriş, "Ödemiş'in en işlek caddesi Saraçoğlu'nda esnafımızla dayanışma içerisinde olunması, alışveriş canlılığını artırmak, beraber olmak, güzel şeyler söylemek, güzel şeyler düşünmek adına böyle bir etkinlik düzenledik. Esnafımız da bu etkinliğimizin oluşmasında fikir babalığı yaptı. Ödemiş'in değişik yerlerinde bu etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Ödemiş'in her yeri bizim evimiz. Esnafımızın işi iyi olsun istiyoruz. Esnafımızın ekonomisi düzgün olursa, halkımızın ekonomisi düzgün olur. Bereketi güzel olsun, herkes huzurlu olsun, yüzler gülsün diye bugün böyle bir beraberlik yaşıyoruz" dedi.



Kaynak: DHA