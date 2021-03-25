Ödemiş Ovası'na kar yağdı, bakla ve bezelye üreticileri tedirgin
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Ödemiş Ovası'na kar yağdı, bakla ve bezelye üreticileri tedirgin

İhlas Haber Ajansı / ONUR ŞAHAN - Haberler | Güncel

Ödemiş Ovası'na kar yağdı, bakla ve bezelye üreticileri tedirgin İzmir'in doğu ilçeleri olan Beydağ, Kiraz ve Ödemiş'in yüksek bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Ödemiş Ovası'na kar yağdı, bakla ve bezelye üreticileri tedirgin

İZMİR - İzmir'in doğu ilçeleri olan Beydağ, Kiraz ve Ödemiş'in yüksek bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Olumsuz hava şartları çiçeklenme döneminde olan bakla ve bezelye için üreticilerini endişelendirdi.

Kar yağışı özellikle Bozdağ ve Beydağ ile Kiraz ilçelerinin yüksek bölgelerinde etkili oldu. Sabah başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde Ödemiş Ovası'na indi. Kar yağışı, önümüzdeki günlerde açılması beklenen bakla ve bezelye sezonu öncesi üreticilerini tedirgin etti. Meyve ağaçlarının kar yağışına dayanıklı olmadığını belirten üreticiler, dal kırılmalarının meydana gelebileceğini söylediler.

Kaymakçı Mahallesi Muhtarı Şakir Balcılar, "Kar yağışı yer altı sularımız için olumlu ama, çiçeklenme döneminde olan bakla ve bezelye için olumsuz bir durum. Gece hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesinden tedirginiz. Dileriz korktuğumuz başımıza gelmez" dedi.

Ödemiş Ovası'na kar yağdı, bakla ve bezelye üreticileri tedirgin
Ödemiş Ovası'na kar yağdı, bakla ve bezelye üreticileri tedirgin
Ödemiş Ovası'na kar yağdı, bakla ve bezelye üreticileri tedirgin
Ödemiş Ovası'na kar yağdı, bakla ve bezelye üreticileri tedirgin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ŞAHAN

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