Ödemiş Belediyesi Travel Turkey İzmir Fuarı'nda stant açtı

İZMİR (Bültenler) - Ödemiş Belediyesi'nin kentin tarihi ve turistik değerlerini ve damak tatlarını ön plana çıkardığı stant zeybek gösterisiyle de ilgi odağı oluyor.

2-4 Aralık tarihlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himayelerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık A.Ş. tarafından, 'Olmak istediğim her yer' temasıyla Fuar İzmir'de düzenlenen 15'inci Travel Turkey İzmir ve TTI Outdoor'da Ödemiş Belediyesi de yerini aldı.

UNESCO Dünya Mirası adayı Birgi ile efelerin ve zeybeklerin kartal yuvası Lübbey köyünün göz alıcı görsellerle tanıtıldığı Ödemiş Belediyesi standında Otamış Halkın Marketi ürünleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve beraberindeki heyetin stant ziyaretleri sırasında zeybek gösterisi sergilendi. Her yönüyle Ödemiş'in tanıtıldığı stanttaki gösteri büyük alkış aldı. Stant ziyaretçileri 19 Aralık'ta Ödemiş'te düzenlenecek Patates Festivali'ne de davet edildi. İzmir Ödemişliler Derneği üyeleri de standı ziyaret etti.

Ödemiş'in tarihi ve turistik değerleriyle efe ruhunu buluşturarak kentin tanıtımı için verimli bir çalışmaya imza attıklarını dile getiren Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Dünya Mirası adayı tarihi Birgimiz, efelerin kartal yuvası Lübbeyimiz, ovamızın ve yaylalarımızın bereketi incirimiz, kestanemiz, patatesimiz, Otamış markalı ürünlerimiz ve efe ruhunu yaşatan standımızla 4 Aralık'a dek Fuar İzmir'de 15. Travel Turkey İzmir'deyiz. Herkesi Ödemiş rüzgarı estiren standımıza bekliyoruz. Kentimizin tanıtımı ve turizm alanında hak ettiği noktaya ulaşması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ödemiş'in turizmde var olan potansiyelini hep birlikte harekete geçiriyoruz" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet