Ödemiş Belediyesi'nden çocuklara kar sürprizi

ÖDEMİŞ, İZMİR (Bültenler)

Hem Bozdağlar'ın hem de Aydın Dağları'nın zirvelerine ev sahipliği yapan Ödemiş'te geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte dağlar yeniden beyaza büründü.Ancak ilçe merkezinde ise kar yağışı görülmedi. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in talimatıyla ilçe merkezindeki öğrencilerin de kar sevinci yaşaması için Bozdağlar'ın zirvesinden kamyon kamyon kar getirildi.

Türkmen Mahallesi'ndeki Özdemir Atasoy İlkokulu ve Üç Eylül Mahallesi'ndeki Ödemiş Belediyesi Gündüz Bakımevi'nin bahçesi ile şehir merkezindeki hareketli noktalardan Salı Pazarı Parkı ve Ulus Meydanı'na kar döküldü. Öğrenciler kartopu oynamanın sevincini yaşarken yetişkinler de bu eğlenceye ortak oldu. Şehir merkezinin farklı noktalarında cıvıl cıvıl görüntüler ortaya çıktı.

"ÇOCUKLARIMIZ MUTLU OLUNCA DÜNYALAR BİZİM OLUYOR"

"Her şey çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk için" diyen Ödemiş'in eğitimci Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Bu yıl kar bereketini dağlarımızda bolca yaşıyoruz. Şehir merkezimize ise henüz kar düşmedi. Bozdağ'daki bu kar güzelliği Ege Bölgesi'nin her yanından ziyaretçileri bölgemize çekerken biz de ilçe merkezinde eğitim görüp de yaylalarda kar eğlencesini yaşayamayan öğrencilerimizi düşündük. 'Kar yolları kapatmasın' diye her türlü koşulda özveriyle çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bu kez çocuklarımızı sevindirmek için kontak çevirdi.

Ekiplerimizin çalışmasıyla Bozdağlar'ın zirvesinden kamyon kamyon kar ilçe merkezine getirildi. Çok da ilgi gördü. Hiç kar görmemiş çocuklarımızın o sevinci görülmeye değerdi. Aileleri ile birlikte bu mutluluğu yaşadılar. 'Kar görmeyen çocuğumuz kalmasın' diye bu şekilde etkinliklerimize devam edeceğiz. Çocuklarımız mutlu olunca dünyalar bizim oluyor" dedi.

