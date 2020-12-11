Ödemiş Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Murat Ürün, MHP'ye katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ödemiş Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Murat Ürün, MHP'ye katıldı

11.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:28
Ödemiş Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Murat Ürün, MHP'ye katıldı

Ödemiş Belediyesinde Bağımsız Meclis Üyesi Murat Ürün'ün MHP'ye üye olduğu bildirildi.

Ödemiş Belediyesinde Bağımsız Meclis Üyesi Murat Ürün'ün MHP'ye üye olduğu bildirildi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin yüreği Türkiye ve İzmir sevdasıyla çarpanların partisi olduğunu kaydetti.

Ödemiş ilçesine de büyük önem verdiklerini belirten Veysel Şahin, "Hedefi Türkiye'ye ve İzmir'e hizmet etmek olan, dürüst, çalışkan ve mukaddesatımıza sahip çıkan dava arkadaşlarımızla birlikte olmak gerçekten onur verici. Murat Ürün kardeşimizle şimdi daha güçlüyüz. Birlikte çok yararlı hizmetler yapacağımıza da inanıyorum. Yuvasına hoş geldi." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Ürün ise MHP'deki sıcak karşılama için parti üyelerine teşekkür etti.

Murat Ürün'ün İYİ Parti'den bir süre önce istifa ettiği ve Belediye Meclisinde bağımsız olarak görev yaptığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

İlgili Haberler

Belediye Meclis Üyesi Covid 19'a yenik düştü
Belediye Meclis Üyesi Covid 19'a yenik düştü
Germencik Belediye Meclisinden pandemi döneminde fatura ödeme desteği
Germencik Belediye Meclisinden pandemi döneminde fatura ödeme desteği
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Taştan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Taştan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı Başak Dizer Cemal Hünal Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Şenol Güneş Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İlaç Karabağ Antalya Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ödemiş Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Murat Ürün, MHP'ye katıldı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 11:29:57. #1.15#
title