Oddworld: Soulstorm videosu, Xbox Series X|S sürümünü tanıttı!

Oddworld: Soulstorm için bir tanıtım videosu, konsolların başlangıç ??ses efektini çalarak oyunun Xbox Series X/S konsollarında piyasaya sürüleceğini gözler önüne serdi.

Oddworld Inhabitants tarafından geliştirilen ve yayınlanan platform oyunu Oddworld: Soulstorm için YouTube'da gösterime giren bir video, oyunun Xbox Series X|S konsoluna dahil edileceğini gözler önüne serdi.

Oddworld: Soulstorm ilk olarak Nisan ayında PlayStation Plus aylık serisinin bir parçası olarak piyasaya sürüldü ve oyun PS5 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuldu. Oyun, yüksek miktarda hata ve göze çarpan zorluk artışları nedeniyle piyasaya sürüldüğünde birçok eleştiriye maruz kaldı.

Resmi Oddworld Inhatitants YouTube kanalı üzerinden yayınlanan fragmanda, dizinin kahramanı Abe'nin küçük bir nesneyi tuttuğu ve ardından paketini açtığı görülüyor. Aniden, bu nesneden yeni Xbox konsollarının belirgin başlangıç ??sesini ve ardından " Geleceğinizi her zaman biliyorlardı " sözlerini duyarken, parlak yeşil bir parıltı yayılıyor.