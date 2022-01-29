Odalarda seçim heyecanı - Haberler
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Odalarda seçim heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Odalarda seçim heyecanı

TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi ile Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi'nde seçim heyecanı başladı.

SAMSUN (İHA) - TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi ile Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi'nde seçim heyecanı başladı.

Mimarlar Odası Samsun Şubesi 17. Olağan Genel Kurulu toplantısında mevcut Başkan Burak Şener, Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi 19. Olağan Genel Kurulu toplantısında da mevcut Başkan Tarık Tarhan yeniden başkan adaylığı için yönetim kurulu listelerini genel kurul divanlarına sundu.

Mimarlar Odası üyeleri ve Elektrik Mühendisleri Odası üyeleri yarın tek liste ile sandık başına gidecekler. - SAMSUN

Odalarda seçim heyecanı

Odalarda seçim heyecanı

Odalarda seçim heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Elektrik Mühendisleri Odası, Samsun, Yerel, Haber

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