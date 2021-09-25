Odada çocukla baş başaydı! Kahraman kedi, tek hamlesiyle bebeği ölümden kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Odada çocukla baş başaydı! Kahraman kedi, tek hamlesiyle bebeği ölümden kurtardı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Sosyal medyada viral olan bir videoda, kedinin kahramanlığı gözler önüne serildi. Az kalsın boşluktan aşağı düşmek üzere olan çocuk, kedi tarafından kurtarıldı.

Kedilerin yaptığı hareketler zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Ancak bu sefer öyle bir video gündem oldu ki herkes kedinin yaptığı hareketi takdir etti.

TEK HAMLEYLE ÇOCUĞU GERİ İTTİ

Çocuğun düşmek üzere olduğunu fark eden kedi, seri bir şekilde boşluğun kenarına doğru hamle yaparak çocuğun hayatını kurtarıyor. Kahraman kedinin bu fedakarlığı sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Odada çocukla baş başaydı! Kahraman kedi, tek hamlesiyle bebeği ölümden kurtardı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Gülşen Seda Sayan Burak Yamantürk Özge Özpirinçci
Spor Muslera Mustafa Denizli Şenol Güneş Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Odada çocukla baş başaydı! Kahraman kedi, tek hamlesiyle bebeği ölümden kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 16:58:51. #1.12#