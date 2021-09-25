Odada çocukla baş başaydı! Kahraman kedi, tek hamlesiyle bebeği ölümden kurtardı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Sosyal medyada viral olan bir videoda, kedinin kahramanlığı gözler önüne serildi. Az kalsın boşluktan aşağı düşmek üzere olan çocuk, kedi tarafından kurtarıldı.
Kedilerin yaptığı hareketler zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Ancak bu sefer öyle bir video gündem oldu ki herkes kedinin yaptığı hareketi takdir etti.
TEK HAMLEYLE ÇOCUĞU GERİ İTTİ
Çocuğun düşmek üzere olduğunu fark eden kedi, seri bir şekilde boşluğun kenarına doğru hamle yaparak çocuğun hayatını kurtarıyor. Kahraman kedinin bu fedakarlığı sosyal medyada binlerce beğeni aldı.
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