Odada çocukla baş başaydı! Kahraman kedi, tek hamlesiyle bebeği ölümden kurtardı

Kedilerin yaptığı hareketler zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Ancak bu sefer öyle bir video gündem oldu ki herkes kedinin yaptığı hareketi takdir etti.

TEK HAMLEYLE ÇOCUĞU GERİ İTTİ

Çocuğun düşmek üzere olduğunu fark eden kedi, seri bir şekilde boşluğun kenarına doğru hamle yaparak çocuğun hayatını kurtarıyor. Kahraman kedinin bu fedakarlığı sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

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