Oda yöneticileri hayvan pazarındaki üreticilerin istek ve taleplerini dinledi - Haberler

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Oda yöneticileri hayvan pazarındaki üreticilerin istek ve taleplerini dinledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Oda yöneticileri hayvan pazarındaki üreticilerin istek ve taleplerini dinledi

Afyonkarahisar'ın Şuhut Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Akdağ ve yönetim kurulu üyeleri hayvan pazarındaki üreticileri ziyaret etti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Akdağ ve yönetim kurulu üyeleri hayvan pazarındaki üreticileri ziyaret etti.

Hayvan üreticileri ile ayaküstü bir süre hasbihal eden Akdağ ve yönetim kurulu üyeleri, üreticilerin istek ve taleplerini dinledi. Üreticiler, Oda yöneticilerine teşekkür ederken, Başkan Akdağ, daima küçük ve büyükbaş hayvan üreticilerinin yanında olduklarını belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Oda yöneticileri hayvan pazarındaki üreticilerin istek ve taleplerini dinledi

Oda yöneticileri hayvan pazarındaki üreticilerin istek ve taleplerini dinledi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Esnaf ve Sanatkarlar, Ahmet Akdağ, Karahisar, Akdağ, Yerel, Haberler

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