Oda müziğinde keman ve piyanonun muhteşem uyumu

15.10.2019 14:18

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Ergin Orbey sahnesinde gerçekleştirilen konserde konuk solistler, Mozart, Beethoven, Schumann gibi dünyaca ünlü bestekarların eserlerini başarıyla seslendirdi. Sanatçılar sergiledikleri uyumlu performansları ile Eskişehirli sanatseverlerden büyük beğeni toplarken, konser sonunda keman sanatçısı Ols Cinxo ve piyanist Olga Hasanova ayakta alkışlandılar.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen oda müziği konserlerinin gelecek programında 21 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 20.00'de Ergin Orbey Sahnesi'nde Ensemble Veritas grubu sahne alacak.

Kaynak: Bültenler