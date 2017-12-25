Ocean's 8 Filmi

Yönetmenliğini Hunger Games filminin senarist ve yönetmeni Gary Ross’un üstlendiği komedi ve suç filmi, Ocean's üçlemesinden Ocean's Eleven adlı filmin kadın oyunculardan oluşan tekrar çekimidir. Bir grup kadın suçlunun MET Ball galasını soyma planlarını aktaracak filmde Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Sandra Bullock, Cate Blanchett, Mindy Kaling, Rihanna ve Awkwafina gibi isimler yer alıyor.





Yönetmen: Gary Ross

Senaryo: Olivia Milch, Gary Ross

Oyuncular: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rihanna, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Mindy Kaling, Awkwafina, Damian Lewis, Matt Damon, Richard Armitage, Kim Kardashian West, Kendall Jenner, Anna Wintour , Katie Holmes, Dakota Fanning, James Corden, Carl Reiner, Adriana Lima, Kylie Jenner, Hailey Baldwin, Nea Dune

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Ocean's 8

Yapımcı Firma: Smokehouse Pictures

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 15.08.2018



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