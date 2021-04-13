Ocakta unutulan yemek sonu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ocakta unutulan yemek sonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ocakta unutulan yemek sonu oldu

Malatya'da yanan yemekten çıkan dumandan zehirlenen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da yanan yemekten çıkan dumandan zehirlenen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Paşa Caddesi üzerinde 4 katlı bir apartmanın birinci katında yaşayan 60 yaşındaki Perihan Yücekaya pişirdiği yemeği ocakta unuttu. Yoğun dumanı fark ederek mutfağa giden yaşlı kadın burada ocağa söndüremeden yere yığıldı. Akşam saatlerinde işten eve dönen oğlu ikamete girdiğinde yoğun dumanla karşılaşırken, annesini mutfakta yerde yatar halde buldu. Ocağın altını kapan şahıs komşularında yardım isterken, dumandan etkilen annesini apartman önüne çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği evde inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MALATYA

Ocakta unutulan yemek sonu oldu
Ocakta unutulan yemek sonu oldu
Ocakta unutulan yemek sonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Türker Ertürk Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Müjde Ar Hande Erçel Murat Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Ali Palabıyık Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ocakta unutulan yemek sonu oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 23:25:35. #1.16#
title