Ocak ayında boşanan Demet Şener, yeni bir aşka yelken açtı
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Ocak ayında boşanan Demet Şener, yeni bir aşka yelken açtı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ocak ayında Cenk Küpeli ile tek celsede boşanan Demet Şener, yeni bir aşka yelken açtı. İş insanı Tolga Arman ile aşk yaşadığını kabul eden Şener, 1 aydır flört ediyoruz" dedi.

2018 yılında iki çocuğunun babası İbrahim Kutluay ile olaylı bir şekilde boşanan Demet Şener, 2019 yılında Cenk Küpeli ile evlenmiş ancak aradığı mutluluğu bulamadığı için geçtiğimiz ocak ayında tek celsede boşanmıştı. Uzun süredir kalbi boş olan Şener, özel hayatıyla gündeme geldi.

"1 AYDIR FLÖRT EDİYORUZ"

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, özel hayatında aradığı mutluluğu bulan Demet Şener, iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşamaya başladı. Cankurt'a özel hayatıyla ilgili açıklama yapan Şener, yaklaşık bir aydır flört ettiklerini ve kızı ile Tolga Bey'in kızının aynı yaşta ve iyi arkadaş olduklarını söyledi.

Ocak ayında boşanan Demet Şener, yeni bir aşka yelken açtı
Ocak ayında boşanan Demet Şener, yeni bir aşka yelken açtı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları (1)
SELİM TAŞOĞLU: hayat bunlara güzel ya. evlen boşan süper
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Ocak ayında boşanan Demet Şener, yeni bir aşka yelken açtı - Haberler Magazin
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