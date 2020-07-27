OBP nedir? Ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplanır? YKS puanına okul puanı ekleniyor mu?
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OBP nedir? Ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplanır? YKS puanına okul puanı ekleniyor mu?

2020 YKS sınavının açıklanmasının ardından gözler Ortaöğretim Başaru Puanı hesaplamaya çevrildi. Üniversite adaylarının merak ettiği OBP puanı nedir, YKS puanına okul puanı da ekleniyor mu detaylar haberimizde...

OBP nedir? Ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplanır? YKS puanına okul puanı ekleniyor mu?
27.07.2020 09:57 | Son Güncelleme: 27.07.2020 10:00

2020 YKS sonuçları 27 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Üniversite sınavı sonuçlarını öğrenenler ise OBP ne olduğunu, OBP'nin sonuçlarını nasıl etkilediğini incelemeye başladı. Peki OBP nedir, nasıl hesaplanır, YKS'ye okul puanı ekleniyor mu?

OBP NEDİR?

Üniversitelere yerleştirmede okul puanı olarak bilinen puana Ortaöğretim Başarı Puanı yani OBP deniyor. OBP'nin açılımı "Ortaöğretim Başarı Puanı" demektir.

YKS PUANINA OKUL PUANI EKLENİYOR MU?

YKS sınav sonuçları içerisinde okul puanını da görebilecek olan öğrenciler, yerleştirme puanları ile tercihlerini buna göre gerçekleştirecek.

YKS SONUÇLARINDA OBP YAZIYOR MU?

YKS sınav sonuçlarından OBP puanınızı öğrenebilirsiniz. YKS sınav sonuçları ekranında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:

- Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

- TYT puanı ve başarı sırası

- AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları (eğer aday bu sınavlara da girdiyse yazar)

- Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

- Yerleştirme puanları ve başarı sıraları

OBP (ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI) NASIL HESAPLANIR?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Örneğin lise diploma notunun 70 olduğu bir öğrenci düşünelim. Haliyle 5 ile çarparsak 350 eder. Bu 350 puan o kişinin OBP puanı olmuş oluyor.

Sonuç olarak, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

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