OBP kaldırılacak mı? OBP nedir, kalktı mı? Ortaöğretim Başarı Puanı kalkıyor mu?

OBP kalkıyor mu? OBP nedir, kalktı mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler Ortaöğretim Başarı Puanına dair gelişmeleri yakından takip ediyor. YKS sınavına hazırlanan öğrenciler, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek bir açıklamaya çevirdi.

OBP NEDİR?

Lise dönemi boyunda aldığı notlar sonucunda diploma notu 70 olan bir öğrencin OBP puanı 70x5=350 olacaktır. OBP puanının 0.12'lik kısmı öğrencinin girmiş olduğu sınavın ham puanına eklenir. Bu şekilde de öğrencilerin üniversite yerleştirme puanları belirlenmiş olur.

OBP NE KADAR ETKİLER?

Öğrencilerin lise yaşamı boyunca aldıkları notlar yani diploma notları 0.12 katsayı ile çarpılarak, yerleştirme puanlarına ekleniyor. Yani Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) olarak tanımlanan bu puanın yerleştirme puanına en düşük katkısı 30, en yüksek 60 oluyor.

Hesaplama yapılırken öğrencilerin OBP'den alacakları en fazla puan 60 en az ise 30 olmaktadır. Meslek okulu öğrencileri için OBP puanı 0.06 katsayı ile çarpılmaktadır. Ön lisans isteyen öğrencilerin OBP ek puanlarından faydalanabilmeleri için girmiş oldukları sınavlardan en az 150 puan almaları gerekmektedir. Lisans isteyen öğrencilerin ise en az 180 alması gerekmektedir.

OBP KAÇ PUAN GETİRİR?

Ortaöğretim Başarı Puanı, ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin derslerden elde ettiği başarı puanıdır. Ortaöğretim puanı hesaplanırken diploma notu 5 ile çarpılır. Örneğin 100 diploma notuna sahip olan bir öğrencinin Orta Öğretim Başarı Puanı da 500 olur.

OBP KALKIYOR MU?

OBP'nın kaldırıldığına ilişkin iddialar MEB tarafından doğrulanmadı. Sosyal medyada çıkan haberler in yalan olduğu iddiaları yer aldı. Ortaöğretim başarı puanı olan OBP'nin kaldırılıp kaldırılmadığı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Belgelerin asılsız olduğu belirtildi. OBP kaldırılmadı.

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