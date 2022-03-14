Obolonskyi bölgesinde 9 katlı apartman vuruldu - Haberler

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Obolonskyi bölgesinde 9 katlı apartman vuruldu

AA - Güncel
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Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus birlikleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında başkent Kiev'deki 9 katlı apartmanın vurulduğunu ve 2 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus birlikleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında başkent Kiev'deki 9 katlı apartmanın vurulduğunu ve 2 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Acil Durumlar Servisinin Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 05.09'da Rus işgalcilerin düzenlediği hava saldırısında bir top mermisi başkent Kiev'in Obolonskiy semtinde yer alan çok katlı apartmana isabet etti.

Saldırı sonucu 9 katlı apartmanda yangın çıktı.

Kurtarma ekipleri olay yerinde apartmandaki 63 kişiyi tahliye ederken, 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Rus birlikleri, aynı zamanda Kiev'deki Antonov fabrikasına da hava saldırısı düzenledi.

Öte yandan Sumi eyaletine bağlı Ahtirka kentinin de gece yoğun hava saldırısı altında kaldığı bildirildi.

Ahtirka Valisi Pavel Kuzmenko, Facebook hesabından paylaştığı görüntüde, "Gece müstakil evlerin bulunduğu bölge havadan bombalandı. Şu anda en az 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Arkamda hala evler yanıyor." dedi.

Obolonskyi bölgesinde 9 katlı apartman vuruldu

Obolonskyi bölgesinde 9 katlı apartman vuruldu

Obolonskyi bölgesinde 9 katlı apartman vuruldu

AA / Güncel

Hava Saldırısı, Kiev, 112, Rus, Güncel, Haberler

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