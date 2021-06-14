Obama: "Uzaylıların Keşfi, Yeni Dinler Ortaya Çıkartacak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Obama: "Uzaylıların Keşfi, Yeni Dinler Ortaya Çıkartacak"

Obama: 'Uzaylıların Keşfi, Yeni Dinler Ortaya Çıkartacak'
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, UFO ve uzaylılarla ilgili en çok konuşan başkan olmayı sürdürüyor.

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, UFO ve uzaylılarla ilgili en çok konuşan başkan olmayı sürdürüyor.

Katıldığı iki talk-şovda uzaylıları ne doğrulayan ne de yalanlayan açıklamalarıyla gündem olan Obama, bu kez dünyaca ünlü Gazetesi'nin podcast'ine katıldı.

Obama, uzaylıların varlığının doğrulanması durumunda neler olabileceği konusunda konuştu:

"BENİM FİKRİM DEĞİŞMEZ"

"Böyle bir şey olursa, gezegenimizde çok şey değişir."

"Yeni dinler ortaya çıkar. Olası bir uzaylı saldırısına karşı askeri savunma sistemlerinin oluşturulması gündeme gelir ve insanlık bu konuya para akıtmaya başlar."

"Uzaylılarım varlığının keşfedilmesi, benim Dünya'ya bakışımı değiştirmez. Biz uzayın ortasında dolaşan bir benekte yaşayan minik organizmalarız."

Kaynak: Space Mag Türkiye

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Hulusi Akar Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı Tamer Levent Funda Eryiğit
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Obama: "Uzaylıların Keşfi, Yeni Dinler Ortaya Çıkartacak" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 11:21:17. #1.14#

title