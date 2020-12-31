O Ses Türkiye yılbaşı özel Cemal Can Canseven kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
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O Ses Türkiye yılbaşı özel Cemal Can Canseven kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

31.12.2020 21:53 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:59
O Ses Türkiye yılbaşı özel Cemal Can Canseven kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

O Ses Türkiye yılbaşı özel programına Cemal Can Canseven konuk oldu. Peki Cemal Can Canseven kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Cemal Can Canseven hayatı ve hakkında bilgiler!

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Canseven, 25 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Anne tarfından aslen Rizeli, baba tarafından da Selanik göçmenidir. Üniversie okumak için geldiği İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı İletişim Bölümü'nde eğitim gördü. Ancak İstanbul'daki asıl amacı model olabilmekti.

O Ses Türkiye yılbaşı özel Cemal Can Canseven kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Bir dönem okulu dondurup Dj'lik kursuna giden Censever, Danla Bilic ile çektiği videolar ile tanındı. Sosyal medyada ikilinin resimlerine rastlamak mümkün. Cemal Can'ın burcu ikizler, boyu 1.86 cm, kilosu ise 82'dir. Genç yetenek katıldığı Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında 14 Temmuz günü yapılan büyük finalda şampiyon oldu.

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