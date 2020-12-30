O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2021 konukları kimler? O Ses Türkiye Yılbaşı ünlüler kimler?

Merakla beklenen O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahne alacak ünlü isimler açıklandı. O Ses Türkiye'nin yılbaşı programı her yıl ilgi çekmektedir. TV8'de bu sezon O Ses Türkiye yer almamıştı. Klasikleşen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2021 konukları kimler? O Ses Türkiye Yılbaşı 2021'de ünlü isimle kimler? O Ses Yılbaşı 2021 detayları

Sezon boyunca pandemi sebebiyle ekranlarda yer almayan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde jüri üyeleri ise Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk olacak. Seda Sayan yerine jüride Ebru Gündeş'in olması bekleniyor. O Ses Türkiye'nin 31 Aralık 2020 Perşembe akşamı ekrana gelecek özel bölümünde sahne alacak konuklarıda belli olmaya başladı.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2021 KONUKLARI KİMLER?

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı O Ses Türkiye yılbaşı özel 2021programında jüri üyeleri arasında Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan olacak. O Ses Türkiye yılbaşı özel programında konuklar belli olmaya başladı. Programda; Kerem Bursin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç ve Hakan Çalhanoğlu konuk olarak sahne alacak.

Enis Arıkan

O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ

Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın bulunduğu O Ses Türkiye yılbaşı özel programında yer alacak.