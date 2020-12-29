O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? 2021 O Ses Türkiye ünlüleri! O Ses Türkiye yılbaşı jürileri!
Bu yıl olup olmayacağı merak konusu olan O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? 2021 O Ses Türkiye ünlüleri! O Ses Türkiye yılbaşı jürileri!
Her sene merakla beklenen ve ilgiyle izlenen O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? 2021 O Ses Türkiye ünlüleri! O Ses Türkiye yılbaşı jürileri!
O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?
Magazin D'nin haberine göre; Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızları Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol, sunucu ve oyuncu Enis Arıkan, Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Ezgi Mola, İtalyan takımı Milan'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu ve Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin yılbaşı gecesi O Ses Türkiye'nin konuğu olacak.
O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ
Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın bulunduğu O Ses Türkiye yılbaşı özel programında yer alacak.