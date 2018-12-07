O Ses Türkiye'ye Katılan Yarışmacı, Açıklamasıyla Juriye Zor Anlar Yaşattı

O Ses Türkiye'ye Katılan Yarışmacı, Açıklamasıyla Juriye Zor Anlar Yaşattı

TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de yarışmacının açıklamaları kahkaha dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yarışmacı, "Değerli juri üyelerimizden bir tanesi program sonunda 'Sizinle görüşeceğiz' deyip aramadı." dedi.

TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de yarışmacının açıklamaları kahkaha dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yarışmacı, "Değerli juri üyelerimizden bir tanesi program sonunda 'Sizinle görüşeceğiz' deyip aramadı." dedi.

"SÖZ VERİP ARAMADI"

O Ses Türkiye yarışmasına katılan yarışmacı, açıklamalarıyla juri üyelerini zor duruma soktu. Yarışmacı, "Değerli juri üyelerimizden bir tanesi program bittikten sonra 'Sizinle görüşeceğiz' deyip, bir daha aramadılar." dedi. Açıklamasının ardından stüdyoda kahkaha dolu anlar yaşandı. Yarışmacıya, hangi juri üyesinin söz verip tutmadığı ise merak konusu oldu. Ünlü şarkıcı Hadise, "Ben yapmış olabilir şu an çok telaşlıyım." dedi.

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