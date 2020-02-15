O Ses Türkiye Soner Kip kimdir? Soner Kip nereli, kaç yaşında?

15.02.2020 08:34 | Son Güncelleme: 15.02.2020 08:34

Soner Kip nereli, kaç yaşında soruları aratılıyor. Garsonluk yaptığı çay bahçesinde şarkılar söylemeye başladı ve ikinci kez O Ses Türkiye yarışmacılarından oldu. Bir Şarkısın Sen yarışmasında Türk Sanat Müziği seslendirerek dinleyenlerin kalbine taht kurmuştu. İşte, Soner Kip hakkında ayrıntılı bilgi...

SONER KİP KİMDİR?

Kip, 23 yaşında ve Tekirdağ Malkara'da yaşıyor. Düğünlerde ve mekanlarda canlı müzik ile solistlik yapıyor. Toplamda 10 kardeşler. Ailenin en küçüğü olan Soner, babası geçirdiği trafik kazasında çalışamaz duruma gelince bir çay bahçesinde garsonluk yapmaya başlamış. Bu sırada şarkılar da seslendirmiş. Ardından O Ses Türkiye yarışmasına başvurmuş.

Soner Kip, 2012 yılında Pınar Altuğ'un sunduğu Bir Şarkısın Sen yarışmasına katılarak başarı elde etmişti. Küçük yaşta merak sardığı müzik, ikinci kez O Ses Türkiye yarışmasına katılmasına vesile oldu. Kip'in babası gırtlak kanseri rahatsızlığı ile mücadele ediyor. Baba hastalığı nedeniyle çalışamıyor.