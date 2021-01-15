O Ses Türkiye Rap jürisi Mero kimdir? Mero kaç yaşında, nereli? Mero gerçek adı ne?
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O Ses Türkiye Rap jürisi Mero kimdir? Mero kaç yaşında, nereli? Mero gerçek adı ne?

15.01.2021 08:49 | Son Güncelleme: 15.01.2021 08:52
O Ses Türkiye Rap jürisi Mero kimdir? Mero kaç yaşında, nereli? Mero gerçek adı ne?

Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak O Ses Türkiye artık rap formatıyla ekranlara gelecek. 4 jürinin olacağı yarışmada sunuculardan Mero merak konusu oldu. Peki, O Ses Türkiye Rap sunucusu Mero kimdir? Mero kaç yaşında, nereli?

Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak O Ses Türkiye artık rap formatıyla ekranlara gelecek. 4 jürinin olacağı yarışmada sunuculardan Mero merak konusu oldu. Peki, O Ses Türkiye Rap sunucusu Mero kimdir? Mero kaç yaşında, nereli?

Dijital platform Exxen üzerinden yayınlanacak O Ses Türkiye Rap'ın jüri üyeleri de belli oldu. Yarışmada 4 jüri yer olacak. Jürilerden biri de Mero. Mero kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Rap jürisi Mero kimdir?

O SES TÜRKİYE RAP JÜRİSİ MERO KİMDİR?

Doğum tarihi: 28 Temmuz 2000

Kaç yaşında: 20yaşında

Nereli: Rüsselsheim, Almanya

Boy: 1,9 m

Tam adı: Enes Meral

Mero ya da gerçek ismiyle Enes Meral, (d. 27 Temmuz 2000, Rüsselsheim, Kreis Groß-Gerau, Hessen) Türk kökenli Alman rapçidir.

"Baller los" 2018

"Hobby Hobby" 2019 P

"Wolke 10"Jakub ve Tatjana

"Olabilir"Leeroy

"Ferrari"

Eno feat. Mero

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