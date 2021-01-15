O Ses Türkiye Rap jürisi Mero kimdir? Mero kaç yaşında, nereli? Mero gerçek adı ne?
Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak O Ses Türkiye artık rap formatıyla ekranlara gelecek. 4 jürinin olacağı yarışmada sunuculardan Mero merak konusu oldu. Peki, O Ses Türkiye Rap sunucusu Mero kimdir? Mero kaç yaşında, nereli?
Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak O Ses Türkiye artık rap formatıyla ekranlara gelecek. 4 jürinin olacağı yarışmada sunuculardan Mero merak konusu oldu. Peki, O Ses Türkiye Rap sunucusu Mero kimdir? Mero kaç yaşında, nereli?
Dijital platform Exxen üzerinden yayınlanacak O Ses Türkiye Rap'ın jüri üyeleri de belli oldu. Yarışmada 4 jüri yer olacak. Jürilerden biri de Mero. Mero kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Rap jürisi Mero kimdir?
O SES TÜRKİYE RAP JÜRİSİ MERO KİMDİR?
Doğum tarihi: 28 Temmuz 2000
Kaç yaşında: 20yaşında
Nereli: Rüsselsheim, Almanya
Boy: 1,9 m
Tam adı: Enes Meral
Mero ya da gerçek ismiyle Enes Meral, (d. 27 Temmuz 2000, Rüsselsheim, Kreis Groß-Gerau, Hessen) Türk kökenli Alman rapçidir.
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