O Ses Türkiye Rap jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye Rap ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye Rap başvuralı nasıl yapılır?
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O Ses Türkiye Rap jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye Rap ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye Rap başvuralı nasıl yapılır?

08.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:49
O Ses Türkiye Rap jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye Rap ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye Rap başvuralı nasıl yapılır?

O Ses Türkiye, ülkemizde en çok takip edilen programlardan biridir. Eğlenceli jüri üyeleri, birbirinden renkli yarışmacılarıyla gündemden düşmeyen ve merakla beklenen O Ses Türkiye Rap olarak ayrı bir programa başlıyor! Exxen üzerinde başlaması beklenen O Ses Türkiye Rap jüri üyeleri kimler? Sagopa Kajmer ve Ceza olacak mı?

İlk olarak 10 Ekim 2011 yılında ekranlara gelen O Ses Türkiye, en çok takip edilen müzik programlarından biridir. O Ses Türkiye jüri üyeleriyle olduğu kadar yarışmacılarıyla da dikkat çekiyor. Tankurt Manas, Oğuz Berkay Fidan, İrem Derici gibi isimlerin ünlü olduğu O Ses Türkiye Rap formatıyla ekranlarda olacak! Peki, O Ses Türkiye Rap jüri üyeleri kimler?

O SES TÜRKİYE RAP JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Sosyal medyada sık sık Sagopa Kajmer ile Ceza'nın bu programda jüri üyesi olacağı konuşuldu. Fakat bu konuda resmi bir açıklama yok ve iki başarılı sanatçının bunun doğru olmadığına dair açıklamalar yaptı.

O Ses Türkiye Jüri Üyeleri arasında Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Ebru Gündeş, Murat Boz, Hadise gibi isimlerin yer aldığı yarışmanın Rap formatında jüri üyelerinin kim olacağı hala merak ediliyor.

O SES TÜRKİYE RAP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

O Ses Türkiye Rap yarışma programı başvuruları başladı. TV8 "Covid-19 sebebi ile sadece videolu başvurular değerlendirmeye alınacaktır." açıklamasında bulundu.

O Ses Türkiye Rap yarışmasına katılmak isteyenlerin http://www.tv8basvuru.com/ sayfasından Videolu Başvuru Yap seçeneğine tıklayarak karşılarına çıkan formu doldurması gerekiyor.

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